«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на Бали

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые регулярные рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали. Об этом стало известно из публикации на сайте перевозчика.

Регулярного авиасообщения между Россией и Индонезией не было с 2020 года: рейсы прекратили из‑за пандемии COVID-19. Теперь же путешественники вновь смогут летать в Денпасар из московского аэропорта Шереметьево.

Полеты запланированы на вторники и субботы. Вернуться в российскую столицу можно будет по средам и воскресеньям. С 3 октября в расписание добавят еще один рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара — по пятницам.

По случаю возобновления авиасообщения «Аэрофлот» приготовил сюрпризы для пассажиров. В аэропорту их ждала индонезийская музыка, сувениры и сладости, а также экзотические ароматы Бали у стоек регистрации и памятные подарки от туроператора «Библио-Глобус».

1 / 3 © Пресс-служба АО «МАШ» 2 / 3 © Пресс-служба «Аэрофлота» 3 / 3 © Пресс-служба АО «МАШ»