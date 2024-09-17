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«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на Бали

Сегодня в 18:48
Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые регулярные рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали. Об этом стало известно из публикации на сайте перевозчика.

Регулярного авиасообщения между Россией и Индонезией не было с 2020 года: рейсы прекратили из‑за пандемии COVID-19. Теперь же путешественники вновь смогут летать в Денпасар из московского аэропорта Шереметьево.

Полеты запланированы на вторники и субботы. Вернуться в российскую столицу можно будет по средам и воскресеньям. С 3 октября в расписание добавят еще один рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара — по пятницам.

По случаю возобновления авиасообщения «Аэрофлот» приготовил сюрпризы для пассажиров. В аэропорту их ждала индонезийская музыка, сувениры и сладости, а также экзотические ароматы Бали у стоек регистрации и памятные подарки от туроператора «Библио-Глобус».

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© Пресс-служба АО «МАШ»
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© Пресс-служба «Аэрофлота»
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© Пресс-служба АО «МАШ»

Ранее сообщалось, что все рейсы на Бали будут выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 с повышенным уровнем комфорта и барной стойкой на борту. Пассажирам будут доступны три класса: «бизнес», «комфорт» и «эконом». Все места вне зависимости от класса оборудованы мультимедийной системой.

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