39 млн человек могут умереть из‑за «супербактерий» к 2050 году

«Супербактрии» убьют более 39 млн человек к 2050 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet.

По прогнозам, к середине века в мире будет умирать 1,91 миллиона человек в год непосредственно из‑за устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) — антибиотикам. Особенно уязвимыми к «супербактериям» называют пожилых людей.

«Антимикробные препараты являются одним из краеугольных камней современного здравоохранения, и рост устойчивости к ним — серьезная причина для беспокойства. Эти данные подчеркивают, что AMR является значительной угрозой для глобального здравоохранения на протяжении десятилетий и что эта угроза растет», — заявил автор исследования доктор Мохсен Нагави.

Однако в 2021 году смертность от AMR была ниже, чем в 2019 году, но исследователи заявили, что это, скорее всего, лишь временный эффект, вызванный уменьшением числа инфекций из‑за мер по борьбе с COVID-19.

Чтобы получить прогноз, исследователи использовали данные из 204 стран и территорий. В ходе работы они также обнаружили, что миллионы смертей во всем мире можно было бы предотвратить благодаря более эффективной профилактике инфекций, улучшению доступа к медицинскому обслуживанию и созданию новых антибиотиков.