Сотни ливанцев получили ранения после взрыва пейджеров. Вероятно, их взломали израильские военные

В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров. В результате диверсии погибли 30 и пострадали более 1500 человек. Об этом пишет Al Jazeera.

По словам корреспондентки издания, устройства, скорее всего, были взломаны и взорваны в результате кибератаки. Представители «Хезболлы» обвинили в ней Израиль.

«Мы видим фотографии со всего Ливана, на которых люди лежат на полу, раненые, истекающие кровью. Мы видим сообщения о том, что в больницах просят кровь», — говорит она.