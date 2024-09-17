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Сотни ливанцев получили ранения после взрыва пейджеров. Вероятно, их взломали израильские военные

Сегодня в 17:35
Фото: из соцсетей

В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров. В результате диверсии погибли 30 и пострадали более 1500 человек. Об этом пишет Al Jazeera.

По словам корреспондентки издания, устройства, скорее всего, были взломаны и взорваны в результате кибератаки. Представители «Хезболлы» обвинили в ней Израиль.

«Мы видим фотографии со всего Ливана, на которых люди лежат на полу, раненые, истекающие кровью. Мы видим сообщения о том, что в больницах просят кровь», — говорит она.

По ее информации, взрывы почти одновременно прогремели на юге Ливана, на востоке страны и в южных пригородах Бейрута. Множество инцидентов попали на камеры видеонаблюдения в магазинах, на рынках и улицах.

Как отметил неназванный представитель «Хезболлы», взрыв стал результатом крупнейшей бреши в безопасности с момента возобновления столкновений с вооруженными силами Израиля. Другой участник организации предположил, что дело в литиевых батарейках внутри устройств — из‑за перегрева они могут взрываться.

Министерство здравоохранения Ливана обратилось к гражданам с просьбой не подходить к гаджетам с функциями беспроводной связи.

Пейджеры пришли на смену смартфонам несколько месяцев назад, когда лидер группировки призвал бойцов отказаться от смартфонов из‑за опасений возможного взлома.

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