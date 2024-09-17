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Сербского дзюдоиста отстранили от боев после того, как он перекрестился. Это запрещено правилами

Сегодня в 16:55
Фото: @majdovjudo1st

Чемпиона мира 2017 года по дзюдо из Сербии Неманью Майдова отстранили от состязаний на пять месяцев из‑за того, что он перекрестился перед боем на Олимпиаде. Об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.

В тот день Майдов встречался на татами с дзюдоистом из Греции Теодором Целидисом в 1/8 финала на Играх в Париже. Ему засчитали поражение в схватке после трех нарушений: он не пожал руку сопернику, а потом в интернете раскритиковал судей словами о «сатанинских помойках». Во время дисциплинарного разбирательства спортсмен отказался извиняться за свой жест и заявил, что «никогда бы не сделал этого», поскольку Бог для него — «номер один».

Международная федерация дзюдо в уведомлении о дисквалификации напомнила Майдову, что ему дважды делали предупреждение по той же причине в 2018 и 2022 годах. Согласно кодексу на сайте Международного олимпийского комитета, под запретом находится «демонстрация политической, религиозной или расовой пропаганды» спортсменами.

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