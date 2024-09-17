Сербского дзюдоиста отстранили от боев после того, как он перекрестился. Это запрещено правилами

Чемпиона мира 2017 года по дзюдо из Сербии Неманью Майдова отстранили от состязаний на пять месяцев из‑за того, что он перекрестился перед боем на Олимпиаде. Об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.

В тот день Майдов встречался на татами с дзюдоистом из Греции Теодором Целидисом в 1/8 финала на Играх в Париже. Ему засчитали поражение в схватке после трех нарушений: он не пожал руку сопернику, а потом в интернете раскритиковал судей словами о «сатанинских помойках». Во время дисциплинарного разбирательства спортсмен отказался извиняться за свой жест и заявил, что «никогда бы не сделал этого», поскольку Бог для него — «номер один».