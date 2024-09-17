Никита Кологривый сыграет маньяка Зверя в «Методе»

Никита Кологривый присоединился к актерскому составу нового сезона «Метода». Его появление анонсировал «Кинопоиск».
Сообщается, что звезда «Слова пацана» сыграет маньяка по прозвищу Зверь.
«Мой герой Женя Зверь, например, трикстер. Он заставляет всех остальных героев действовать, он двигатель команды. Считаю, что это такой очень хороший образ современного дикого парня. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок. Не хотел бы я таким быть. И его жестокость мне совершенно неблизка», — объяснил Кологривый свою роль.
По словам артиста, у него сложилось взаимопонимание с режиссером Юрием Быковым, который ставит сезон.
«Трикстеры — Чеширский Кот, Джек Воробей, МакМерфи, Джокер, — они все холерики, существа с подвижной психикой, и они по-другому видят жизнь. Трикстер воспринимает все как приключение, а не как беду. Мы с Юрием Быковым сразу сошлись в таком видении», — отметил он.
«Юра очень любит, чтобы мы повыше залезали куда‑нибудь. Константин Юрьевич [Хабенский] всегда помогает. Не убегает с площадки, а наблюдает за артистами, чтобы, если вдруг что, подсказать», — добавил Кологривый.
Третий сезон «Метода» должен появиться на телеэкранах и на «Кинопоиске» в 2025 году. Действие продолжения развернется спустя пять лет после событий второй части.
По сюжету Родион Меглин (герой Хабенского) перестал работать один и теперь собирает особый отдел по борьбе с маньяками из следователей-социопатов. Они всегда работают в паре и приглядывают друг за другом, но система разваливается, когда к группе присоединяется Лера (ее играет Анна Савранская).
Ранее стало известно, что в сериал не вернется героиня Паулины Андреевой.