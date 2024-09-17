Вышел трейлер фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи

Lionsgate опубликовал первый трейлер фильма «Мелочи жизни». Лента выйдет в российский прокат 6 марта 2025 года.
Действие картины развивается в 1985 году под Рождество. Сюжет рассказывает об ирландском угольщике Билли Ферлонге, который узнает, что католический приют помощи одиноким матерям тайно подвергает их насилию.
Главную роль в «Мелочах жизни» исполнил Киллиан Мерфи. Это его первая роль после оскароносного «Оппенгеймера».
В фильме также снялись Киран Хайндс, Мишель Фэрли, Клэр Данн, Марк МакКенна, Эми Де Брюн, Джоанна Кроуфорд и Эмили Уотсон. В качестве режиссера выступил Тим Милантс («Террор», «Острые козырьки»).