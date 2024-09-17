Instagram* внедряет подростковые аккаунты, чтобы родители могли контролировать детей

Meta** создает для пользователей Instagram* младше 18 лет «подростковые аккаунты», с помощью которых родители смогут контролировать пребывание детей в соцсети. Так, взрослые получат возможность блокировать подросткам приложение в ночное время, сообщается в блоге корпорации.

В настройках подросткового аккаунта получится устанавливать ежедневные ограничения по времени использования приложения, блокировать подросткам доступ в определенное время, а также просматривать аккаунты, которым ребенок отправляет сообщения, и категории контента, которые он видит в ленте. Поначалу эта функция появится на новых аккаунтах, а затем распространится на все существующие.

Подростки, регистрирующиеся в Instagram*, по умолчанию получают самые строгие настройки конфиденциальности, в том числе запрет взрослым, которые на них не подписаны, отправлять им сообщения и отключение уведомлений в ночное время. В случае с подростками до 16 лет потребуется разрешение родителей, чтобы изменять настройки, а 17- и 18-летние смогут сделать это самостоятельно.

Ранее правительство Австралии объявило о планах внести в парламент к концу года законопроект об увеличении возраста, с которого детям разрешается пользоваться соцсетями. Нововведение коснется пользователей Instagram* из США, Великобритании, Канады и Австралии.

Директор по глобальной безопасности Meta* Антигона Дэвис заявила, что решение о введении учетных записей для подростков было принято по советам родителей, а не под влиянием правительств. Однако ранее старший руководитель Meta* Ник Клегг признавал, что родители редко пользуются функциями родительского контроля.