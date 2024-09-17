Алена Апина в роли преподавательницы в эксклюзивном отрывке третьей серии «Комбинации»

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из третьей серии сериала «Комбинация» — об одноименной группе. Его премьера состоится 19 сентября на Wink.
В отрывке появляется реальная экс-солистка «Комбинации» Алена Апина в роли преподавательницы консерватории. Вместе с ней в кадре появляется Настя Уколова, которая как раз сыграла роль Алены.
Байопик рассказывает о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бенда, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер».
«По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу.
Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток — Татьяну Иванову, Алену Апину — и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе», — говорится в синопсисе.
За первый уик-энд «Комбинацию» посмотрели более 1 млн зрителей, что стало лучшим стартом среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра в 2024 году. Режиссером сериала выступил Никита Власов. Главные роли исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Владимир Канухин.