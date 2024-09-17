Алена Апина в роли преподавательницы в эксклюзивном отрывке третьей серии «Комбинации»

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из третьей серии сериала «Комбинация» — об одноименной группе. Его премьера состоится 19 сентября на Wink.

В отрывке появляется реальная экс-солистка «Комбинации» Алена Апина в роли преподавательницы консерватории. Вместе с ней в кадре появляется Настя Уколова, которая как раз сыграла роль Алены.