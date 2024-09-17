«Мне нужна панк-группа из Лесото»: новый саундтрек FIFA с Билли Айлиш и Coldplay не угодил игрокам

В новом саундтреке симулятора появились треки Skrillex, Charli XCX, Coldplay, Билли Айлиш и Ice Spice. До этого FIFA, которая лишилась своего названия после окончания срока лицензии, славилась подбором саундтрека, который включался во время матчей, — туда входили песни инди-групп из разных стран.

«Ice Spice в саундтреке FIFA вместо инди-группы из Финляндии, о которой я никогда не слышал, которая изо всех сил пытается оплатить счета за электроэнергию, но только что выпустила самую позитивную песню всех времен», — посетовал пользователь @TheOfficialFNG. Другие вспомнили «экспериментальную афро-панк-группу из Лесото и инди-группу из Ирландии», у которых даже не было фотографий в интернете.