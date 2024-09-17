«Мне нужна панк-группа из Лесото»: новый саундтрек FIFA с Билли Айлиш и Coldplay не угодил игрокам

Футбольный симулятор EA Sports FC 25, ранее известный как FIFA, выпустил новый саундтрек, который разочаровал многих игроков. Они пожаловались на выбор в пользу популярных исполнителей, а не малоизвестных коллективов.
В новом саундтреке симулятора появились треки Skrillex, Charli XCX, Coldplay, Билли Айлиш и Ice Spice. До этого FIFA, которая лишилась своего названия после окончания срока лицензии, славилась подбором саундтрека, который включался во время матчей, — туда входили песни инди-групп из разных стран.
«Ice Spice в саундтреке FIFA вместо инди-группы из Финляндии, о которой я никогда не слышал, которая изо всех сил пытается оплатить счета за электроэнергию, но только что выпустила самую позитивную песню всех времен», — посетовал пользователь @TheOfficialFNG. Другие вспомнили «экспериментальную афро-панк-группу из Лесото и инди-группу из Ирландии», у которых даже не было фотографий в интернете.
В сети обратили внимание, что в саундтреке игры становится все больше рэпа и все меньше инди.
Однако некоторые приняли саундтрек FC 25 с восторгом, увидев любимых исполнителей. В саундтрек этого года также вошли группы Catfish and the Bottlemen и Kasabian, так что там по-прежнему есть инди- и рок-группы — просто их меньше, чем в предыдущие годы.
FC 25 выйдет 20 сентября на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X/S и One, а также на ПК.