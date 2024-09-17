В Подмосковье мигрантам запретят торговать алкоголем и сигаретами и готовить уличную еду

С 1 января 2025 года в Подмосковье мигрантам запретят работать по патентам в сферах спорта, культуры, досуга, здравоохранения, образования и уличного питания в нестационарных торговых объектах. Об этом говорится на сайте областного правительства.

«За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой. Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на ее привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам», — сказала зампред правительства региона Наталия Масленкина.

По ее словам, в этих отраслях наиболее важно качественное знание языка, потому что это «работа с населением». Масленкина также утверждает, что такая мера будет минимизировать потенциальные конфликты.

«При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5600 человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», — добавила она.