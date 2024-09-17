Pixar заставила аниматоров «Головоломки 2» работать по 7 дней в неделю и сократила без премий

Pixar заставила аниматоров работать по выходным над сверхуспешной «Головоломкой 2», а потом сократила без бонусов за миллиардные сборы. На рабочие условия десять бывших сотрудников пожаловались в разговоре с IGN.

Сокращения в диснеевской студии прошли в мае этого года, за три недели до релиза анимационного блокбастера. Под нож попали 175 человек из 1300 в штате. В мировом прокате «Головоломка 2» заработала более 1,6 млрд долларов, стала самым кассовым мультфильмом и восьмым самым кассовым фильмом в истории.

Один из бывших сотрудников студии называет переработки крупнейшими в истории студии.

«Кажется, на протяжении месяца или двух аниматоры работали по семь дней в неделю. Работало какое‑то невероятное количество людей, их просто бросали на задачи, которыми они никогда не занимались», — отметил другой собеседник издания. По версии еще одного, ему пришлось оставаться на выходные в течение четырех месяцев.

Многие из уволенных признают, что Pixar отметила их вклад в работу: оплатила сверхурочные и пообещала зачесть выходные в счет отпуска, но не разрешала использовать эти дни до окончания производства мультфильма. Как только разработка была окончена, студия устроила сокращения.

Увольнения были проведены внезапно, следует из материала IGN. В день анонса пропуски потерявших работу сотрудников были аннулированы, а их доступ во внутреннюю сеть отключен. Это лишило некоторых аниматоров возможности забрать материалы с рабочих компьютеров. Более того, их попросили не приходить в офис, чтобы не расстраивать коллег.

«В день увольнений обстановка больше напоминала похороны. Помню, как кто‑то рыдал в атриуме. Воспоминания об этом дне не сотрутся из моей памяти», — поделился впечатлениями бывший сотрудник.

Сокращение до релиза «Головоломки 2» означало, что уволенные не получат премий за успех фильма: выплаты были положены только тем, кто отработал определенное число часов над проектом и находился в штате в момент распределения бонусов.

Для сотрудников Pixar премия — важнейший источник дохода, ведь ее размер может составлять от 1 до 10 зарплат, а в Эмеривилле, где находится офис, дорогое жилье. «Так они оправдывают низкие зарплаты. Типа да, мы платим меньше, зато вот какие у вас будут премии», — пояснил собеседник IGN.

Некоторым из уволенных премия была жизненно необходима, ведь надбавки за «Элементарно» вышли минимальными, а за «Базза Лайтера» не пришло совсем ничего.

Ситуацию осложняет то, что аниматоры Pixar не связаны с Гильдией аниматоров в отличие от коллег в «Дисней» — компания специально выбирала локацию так, чтобы избежать соответствующего закона округа Лос-Анджелес. Это означает, что ее работникам платят ниже ставки участников Гильдии, а организация не сможет помочь им в переговорах со студией.

У сотрудников сложилось понимание, что «Головоломка 2» была для Pixar последним шансом на успех после провала «Лайтера» и не лучших сборов «Элементарно». На это указывает беспрецедентное число людей, занятых в проекте, нежелание компании отложить премьеру из‑за прошлогодней забастовки сценаристов и «нездоровое» замыкание процессов на продюсере Пите Доктере. Хотя коллеги признают его гений, по словам одного из них, «это тормозит процессы»: «Без него просто ничего нельзя сделать».

Неудача «Лайтера» в прокате привела и к отказу Pixar от рисков и экспериментов, в частности, привлечению продюсеров, режиссеров и сценаристов извне студии и без внушительного резюме.

Более того, отметили сразу несколько собеседников IGN, руководство «Дисней» связало кассовый провал «Лайтера» со сценой поцелуя двух девушек на экране. Из‑за этого Доктер намерен уделить больше внимания «историям для всех, что означает нечто гомогенное и такое, чему может сопереживать каждый».