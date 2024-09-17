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Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ*

Сегодня в 13:55
Фото: Interpressnews.ge

Парламент Грузии в окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ* и смену пола. За проект проголосовали единогласно 84 депутата, оппозиционные партии голосовать отказались, сообщает ТАСС.

Поправки, принятые сегодня в окончательном чтении, также запрещают однополые браки, усыновление детей гомосексуальными людьми и медицинские вмешательства, связанные с трансгендерным переходом. Теперь закон должна подписать президентка Грузии Саломе Зурабишвили.

Законопроект против пропаганды ЛГБТ внесла правящая партия «Грузинская мечта». Исполнительный секретарь объединения Мамука Мдинарадзе осудил «псевдолибералов», которые, по его словам, навязывают понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», а также выступают за то, чтобы дети сами выбирали себе пол.

В мае парламент Грузии на фоне масштабных протестов принял закон об иноагентах, который раскритиковали европейские и американские чиновники. Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС «закроет дверь» для Грузии, если ее власти продолжат свою политику.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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