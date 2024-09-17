Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ*

Поправки, принятые сегодня в окончательном чтении, также запрещают однополые браки, усыновление детей гомосексуальными людьми и медицинские вмешательства, связанные с трансгендерным переходом. Теперь закон должна подписать президентка Грузии Саломе Зурабишвили.

Законопроект против пропаганды ЛГБТ внесла правящая партия «Грузинская мечта». Исполнительный секретарь объединения Мамука Мдинарадзе осудил «псевдолибералов», которые, по его словам, навязывают понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», а также выступают за то, чтобы дети сами выбирали себе пол.