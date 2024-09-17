Появился первый снимок обломков затонувшего батискафа «Титан»

Береговая охрана США опубликовала первую фотографию обломков батискафа «Титан» на дне северной части Атлантического океана после того, как он взорвался прошлым летом.

На снимке видно конус судна на глубине до 3600 метров. В заявлении береговой охраны говорится, что фотография позволила получить «убедительные доказательства катастрофической гибели» «Титана» и смерти пяти его пассажиров.

В дополнение к этому служба представила анимационный ролик, в котором подробно рассказывалось о погружении «Титана», в том числе о том, как он опустился на воду с судна поддержки «Полар Принс» у берегов Канады 18 июня 2023 года.