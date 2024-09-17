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Появился первый снимок обломков затонувшего батискафа «Титан»

Сегодня в 14:54
Фото: Pelagic Research Services

Береговая охрана США опубликовала первую фотографию обломков батискафа «Титан» на дне северной части Атлантического океана после того, как он взорвался прошлым летом.

На снимке видно конус судна на глубине до 3600 метров. В заявлении береговой охраны говорится, что фотография позволила получить «убедительные доказательства катастрофической гибели» «Титана» и смерти пяти его пассажиров.

В дополнение к этому служба представила анимационный ролик, в котором подробно рассказывалось о погружении «Титана», в том числе о том, как он опустился на воду с судна поддержки «Полар Принс» у берегов Канады 18 июня 2023 года.

Связь с «Титаном» была потеряна примерно через 1 час 45 минут после его погружения. Вечером 22 июня Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа.

В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты предполагают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды.

На борту было пять человек, среди которых 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом и исследователь Поль-Анри Наржоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году. Спустя год после катастрофы на подлодке «Титан» расследование взрыва продолжается.

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