Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Бруно Марса. Она якобы скопировала фрагменты в трек «Flowers»

На Майли Сайрус подали в суд из‑за нарушения авторских прав, сообщает таблоид TMZ. Истцы утверждают, что в ее песне «Flowers» слышны фрагменты из трека Бруно Марса «When I Was Your Man», который вышел в 2013 году.

Иск подала компания Tempo Music Investments. Сайрус и соавторы «Flowers» Грегори Хайн и Майкл Поллак обвиняются в несанкционированной «эксплуатации» песни Марса, а Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и другие компании — в распространении хита. При этом Марс в качестве истца не указывается: Tempo Music Investments выкупила часть его песни у одного из соавторов.

«Невозможно оспорить сочетание и количество сходств между двумя записями, „Flowers“ не существовала бы без „When I Was Your Man“», — говорится в иске. Авторы документа ссылаются на «многочисленные мелодические, гармонические и лирические элементы», которые взяты из песни Марса.

Tempo Music Investments добивается возмещения ущерба, размер которого пока не установлен, и запрета для Сайрус на воспроизведение, распространение и публичное исполнение «Flowers».