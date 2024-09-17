Полиция Москвы проверяет девушек, которые танцевали под колокольный звон. В храме этому не удивились

Настоятель храма Алексей Лопатин в разговоре с «Подъемом» сказал , что «вообще не в теме» и «не может распространиться на то, что дальше его территории». У него «больше сил тратится, когда в непотребном виде в храм входят», например пьяными, признался он.

«Мы в центре Москвы, у нас там все время что‑то происходит. <…> Мне много что не нравится. Мне не нравится, что там курят, но это Москва. <…> Вот когда внутри храма что‑то не так и говорят „а я к Богу пришел, а не к вам“, вот это мне не нравится, но мы спокойно объясняем. А уж еще на улице — нет, извините, у меня сил не хватит», — поделился мнением Лопатин.