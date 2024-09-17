Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет не раньше 2027 года

Сериал по «Гарри Поттеру» от HBO появится на экранах не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027-го. Об этом в интервью Deadline рассказал глава телеканала и стриминга Max Кейси Блойс.

Журналист напомнил, что недавно открылся кастинг для британских и ирландских детей на главные роли в шоу, и попросил поделиться подробностями подготовки к проекту.

«Сценаристы приступили [к написанию]. [Режиссер] Марк Майлод начал готовиться. Команда нанимает руководителей отделов, проводит кастинг, затем мы стартуем», — ответил Блойс.

В объявлении о кастинге датой начала производства назывался март 2025 года. Однако Блойс уточнил, что речь шла не о съемках, а о возрасте юных актеров, который у них будет к этому месяцу. Говорить же о дате выхода на стриминге «пока рано», потому что Франческа Гардинер только начинала писать сценарий, добавил он.