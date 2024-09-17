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Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет не раньше 2027 года

Сегодня в 10:54
Фото: Picasa/Flickr

Сериал по «Гарри Поттеру» от HBO появится на экранах не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027-го. Об этом в интервью Deadline рассказал глава телеканала и стриминга Max Кейси Блойс.

Журналист напомнил, что недавно открылся кастинг для британских и ирландских детей на главные роли в шоу, и попросил поделиться подробностями подготовки к проекту.

«Сценаристы приступили [к написанию]. [Режиссер] Марк Майлод начал готовиться. Команда нанимает руководителей отделов, проводит кастинг, затем мы стартуем», — ответил Блойс.

В объявлении о кастинге датой начала производства назывался март 2025 года. Однако Блойс уточнил, что речь шла не о съемках, а о возрасте юных актеров, который у них будет к этому месяцу. Говорить же о дате выхода на стриминге «пока рано», потому что Франческа Гардинер только начинала писать сценарий, добавил он.

Недавно Гэри Олдман, известный по роли Сириуса Блэка в экранизации «Гарри Поттера», признался, что согласился бы сыграть Дамблдора в грядущем сериале. Его также по-прежнему интересует предыдущая роль, к которой он, по его словам, недостаточно подготовился.

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