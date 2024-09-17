Масштабные инсталляции и толпы зрителей: Outline выпустил отчетный ролик о фестивале 2024 года

Команда Outline представила отчетный ролик с фестиваля 2024 года. Организаторы предлагают на пару минут вернуться в летние ночи на берегу Дубны.

«Т-Банк» выступил генеральным партнером ивента: спонсировал танцпол Woodz, обустроил дизайнерские рекреационные зоны и курировал масштабную инсталляцию Postcargo в пространстве вблизи Art Zonе.

Арт-объект представляет собой деконструированный символ глобализма — грузовой контейнер. Его создатели из агентства RedKeds вошли в шорт-лист конкурса на участие в художественной программе Outline 2024 и обратили на себя внимание «Т-Банка» идеей, которая перекликается с конструктивным решением основной сцены фестиваля в Мневниковской пойме.

Масштабы проектов сопоставимы: в 2014 году грузовые контейнеры использовались для организации главного фестивального пространства, вмещавшего тысячи посетителей, десять лет спустя гигантский металлический параллелепипед — часть творческого высказывания.

«Рентабельность, себестоимость, увеличение продаж. В этом контексте грузовой контейнер — символ существующего экономического устройства. Этот универсальный, но безличный объект выражает стандартизацию и унификацию, которые доминируют в глобальной экономике. Он символизирует, как товарообмен и логистика трансформируют местные культуры и экономики, приводя к неоднозначным последствиям», — объясняет задумку художник Александр Калугин.

Проект ставит под сомнение бесконечный экономический рост и акцентирует внимание на поиске новых экономических моделей, ориентированных на устойчивость, гармонию и человека. Вдохновляясь идеями Эрнста Фридриха Шумахера и его книгой «Малое прекрасно», RedKeds предлагают искать новые модели через игру и эксперименты с реальностью.

Между тем команда Outline уже готовится к фестивалю следующего года. Билеты Early Bird на 8–14 июля 2025 года уже появились в продаже.