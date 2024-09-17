В Петербурге убили активиста Виталия Иоффе

В Петербурге зарезали активиста Виталия Иоффе. Дочь мужчины подтвердила эту информацию «Бумаге».

По информации «Фонтанки», в полицию обратилась квир-блогерка Александра Синько, с которой Иоффе проживал последнее время. 20-летняя трансдевушка пришла с повинной в полицию и рассказала о принуждении к сексу.

По словам Синько, в ночь на вторник они выпивали и Иоффе попытался заняться сексом без ее согласия, тогда Александра взяла нож и ударила сожителя больше 20 раз. Затем Синько вызвала такси и поехала в Выборг.

Согласно скриншотам ее сообщений в канале «Осторожно, новости», девушка опасалась, что суд отправит ее в тюрьму на строгий режим и не учтет самозащиту, а потому искала возможность покинуть страну.

Синько известна в квир-среде как Ешка Сибишкина, не успела сделать транспереход до его запрета в России и имеет мужские документы. В июле 2024 года она выходила к Гостиному двору с плакатом в поддержку сотрудников одного из гей-баров Петерубрга.