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Скриптонит отменил все концерты в 2024 году

Сегодня в 10:35
Фото: Slam Live Sessions/YouTube

Скриптонит отменил все выступления до конца года из‑за проблем с голосом. Об этом он рассказал в сторис инстаграма*.

«В связи с заболеванием голосовых связок я принял непростое для себя решение отменить все сольные концерты до конца этого года», — говорится в посте.

Музыкант пояснил, что летом прошел первый курс лечения, но неделю назад во время выступления на Park Live в Алматы понял, что этого недостаточно.

«Стало ясно, что выступать, не восстановившись полностью, не совсем разумно, и врачи настаивают на полном курсе лечения и реабилитации», — отметил артист.

Сейчас команда Скриптонита работает над переносами, он обещает назвать новые даты в ближайшее время, а также анонсировать выступления на 2025 год.

Этой осенью казахстанец собирался посетить Тбилиси, а затем прокатиться по Европе: заехать в Барселону, Париж, Ингольштадт и Дюссельдорф.

В этом году рэпер отметился продолжением альбома «Yeahh», парой синглов своей группы, фитами с Malcolm Kush, 104, T-Fest, Madye Lupen, Whole Lotta Swag, Alblak 52 и Friendly Thug, а также OG Minay и Lil Kavkaz.

Кроме того, Скриптонит занят продюсированием альбома Крип-а-Крипа, который должен выйти до конца года.

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