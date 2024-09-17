Скриптонит отменил все концерты в 2024 году

Скриптонит отменил все выступления до конца года из‑за проблем с голосом. Об этом он рассказал в сторис инстаграма*.

«В связи с заболеванием голосовых связок я принял непростое для себя решение отменить все сольные концерты до конца этого года», — говорится в посте.

Музыкант пояснил, что летом прошел первый курс лечения, но неделю назад во время выступления на Park Live в Алматы понял, что этого недостаточно.