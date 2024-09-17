ФНС разослала россиянам уведомления об уплате налога на вклады

В сообщении ФНС перечисляются банки с открытыми вкладами, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам, и итоговая сумма налога. При этом из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тыс. рублей.

При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за 2023 год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках, пояснила газета. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.