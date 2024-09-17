Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Роман популярного писателя получился детективным и с элементами триллера, а также развивает идеи «Transhumanism Inc.», хотя и представляет собой отдельную историю.

Действие произведение развернется на Земле в отдалённом будущем, где женщины стали доминантным гендером, а на верх уголовной иерархии «поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы».

«Маркус Зоргенфрей — лучший баночный оперативник „Transhumanism Inc.“ Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой», — говорится в аннотации.