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Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Сегодня в 10:15
Фото: Kinopoisk

Новая книга Виктора Пелевина получила название «Круть» и выйдет 3 октября. Об этом представители «Букмейта» сообщили Афише Daily.

Роман популярного писателя получился детективным и с элементами триллера, а также развивает идеи «Transhumanism Inc.», хотя и представляет собой отдельную историю.

Действие произведение развернется на Земле в отдалённом будущем, где женщины стали доминантным гендером, а на верх уголовной иерархии «поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы».

«Маркус Зоргенфрей — лучший баночный оперативник „Transhumanism Inc.“ Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой», — говорится в аннотации.

«Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?», — нагоняет интриги автор.

Предзаказ «Крути» в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах доступен с 17 сентября.

Продажи книги стартуют 3 октября в 20:24. Одновременно с этим она станет доступна в электронной версии в «Букмейте» через подписку Яндекс Плюса и на сайте Литрес.

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