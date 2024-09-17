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В Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев, он обещал прекратить дело Блиновских

Сегодня в 09:25
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Следственный комитет задержал бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Видео с ним опубликовала пресс-служба ведомства.

Юриста обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи утверждают, что за крупное вознаграждение он пообещал Алексею Блиновскому освободить его супругу из тюрьмы и от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов. Сегодня суд решит, оставить ли его на свободе до слушаний дела.

Как пишет Shot, на Пашева вышли в результате проверки законности контракта Блиновского с Минобороны: договор собирались использовать в суде по мере пресечения его супруги и таким образом освободить ее, ведь четверо их детей остались на попечении бабушки и дедушки. Впрочем, суд оставил женщину в СИЗО.

Телеграм-канал уточняет, что Пашаев якобы взял у бизнесмена 1 млн рублей под обещание замять уголовное дело.

Mash сообщает о возможном отмывании денег Пашаевым через благотворительный фонд: якобы адвокат под видом благотвортельных взносов продавал военным дроны

В последнее время Пашаев рассказывал, что вместе с Алексеем Блиновским находится в зоне специальной военной операции в составе 1-го Донецкого корпуса. Адвокат тогда же заявил, что был ранен.

В марте этого года Блиновский отправился в зону специальной военной операции на территории Украины. Он подписал контракт и находился в составе 1-го Донецкого корпуса. Причинами этого шага назывались желание избежать потери своих компаний, реабилитироваться и попытаться спасти супругу Елену от тюрьмы.

В конце апреля бизнесмен рассказал, что ему угрожают разрывом контракта с Минобороны. Он обратился к главе Следственного комитета и попросил остановить «действия, направленные на расторжение контракта» со стороны главного следователя Москвы, и перестать пугать его.

В прошлый четверг РИА «Новости» сообщало о задержании мужа «королевы марафонов» из‑за неявки к следователю. Позже оказалось, что его отпустили после допроса.

Пашаев стал известен во время судебного процесса Михаила Ефремова. Тогда он представлял интересы актера, но подзащитный получил 8 лет колонии. В сентябре 2020 года защитника лишили адвокатского статуса, а СК устроил проверку по возможной причастности к мошенничеству с квартирой семьи Кирсановых, которых он якобы оставил без жилья обманным путем.

О деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, а также отмывании 43 млн рублей. ФНС потребовала от блогерки заплатить 1,4 млрд рублей (в эту сумму входят налоги, штраф и пени).

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предусматривает годовой доход не более 150 млн рублей.

В январе 2024-го суд отправил основательницу «Марафона желаний» в СИЗО до 26 апреля, обнаружив «неоднократные нарушения» условий ее домашнего ареста.

22 марта Следственный комитет предъявил окончательное обвинение супругам. Алексея обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В апреле суд отклонил иск Блиновской к налоговой, обязав ее выплатить 1,4 млрд рублей.

Елена Блиновская частично признала вину

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