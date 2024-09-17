Шона Дидди Комбса задержали в Нью-Йорке

В мае CNN опубликовал видео 2016 года, на котором Комбс нападает на свою тогдашнюю девушку, певицу Кэсси Вентуру. Кадры подтвердили обвинения, которые в ноябре 2023–го девушка выдвинула против музыканта. Но на тот момент обе стороны уже достигли соглашения.

С ноября прошлого года несколько женщин подали иски против Комбса. В том месяце Джой Дикерсон-Нила выступила с утверждениями, что Комбс «накачал ее наркотиками и совершал над ней насилие, включая сексуализированное», а также распространял «мстительное порно» с ней. В декабре Джейн Доу подала иск о том, что Комбс и певец Аарон Холл по очереди насиловали ее и ее друзей в квартире в начале 90-х. Комбс обвинения отрицает.