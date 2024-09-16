Стал известен шорт-лист номинантов Букеровской премии

Жюри Букеровской премии выбрало произведения, которые вошли в шорт-лист премии 2024 года. Об этом написал ТАСС.
В список вошли шесть книг, пять из которых написали авторы-женщины. Финалистами премии стали:
«Джеймс» Персиваля Эверетта,
«Озеро творения» Рейчел Кушнер,
«На орбите» Саманты Харви,
«Сохранить» Яэль ван дер Вуден,
«Молитва в каменном мешке» Шарлотт Вуд,
«На руках» Энн Майклс.
Ван дер Вуден стала первой писательницей из Нидерландов, чья работа вошла в шорт-лист Букеровской премии. Харви и Эверетт же попали в перечень финалистов награды во второй раз.
Всего на Букеровскую премию в 2024 году претендовали 156 произведений. В лонг-лист попали 13 книг на английском языке, изданных писателями из разных стран.
Победителя Букеровской премии объявят 12 ноября. Он получит 50 тыс. фунтов стерлингов. Награду вручат в 56-й раз.