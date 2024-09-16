В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую планету

В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую экзопланету. Открытие совершили астрономы из университета Николая Коперника в польском городе Торуни, стало известно из публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Найденная планета — газовый гигант, чья масса превышает массу Юпитера в 11 раз. Он находится от своей звезды на расстоянии шести астрономических единиц и совершает оборот вокруг нее за 14 лет.