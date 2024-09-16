В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую планету

В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую экзопланету. Открытие совершили астрономы из университета Николая Коперника в польском городе Торуни, стало известно из публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Найденная планета — газовый гигант, чья масса превышает массу Юпитера в 11 раз. Он находится от своей звезды на расстоянии шести астрономических единиц и совершает оборот вокруг нее за 14 лет.
На планете держится температура около минут 100 градусов Цельсия. Ее орбита вытянута, как и орбита находящейся рядом с ней другой планеты-компаньона. За последней ученые наблюдали в течение нескольких лет.
Именно эти наблюдения привели к открытию новой планеты, находящейся в иерархической системе со своей звездой и еще одним газовым гигантом.
Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Самыми яркими звездами его считаются Алиаот и Дубхе. Всего фигуру составляют семь больших звезд. Рядом с созвездием находятся другие — Дракон, Гончие Псы, Волосы Вероники, Лев и Малый Лев, Рысь и Жираф.