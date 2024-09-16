В Англии из зоопарка сбежала капибара по кличке Корица

Из зоопарка Hoo Zoo and Dinosaur World в английском графстве Шропшир сбежала капибара по кличке Корица (Cinnamon). Об этом сообщил The Guardian.
Представители семейного зоопарка попросили в соцсетях о помощи в поиске пропавшего животного. Они рассказали, что Корица исчезла в субботу вечером, 14 сентября.
С тех пор любимицу публики никак не могут отыскать, хотя ищут круглосуточно. В зоопарке призвали общественность проявить бдительность и сообщить о местонахождении грызуна.
По информации специалистов зоопарка, Корица скрылась в близлежащих лесах. Ей удалось преодолеть ограду и убежать к дороге неподалеку.
«Вполне вероятно, что Корица находится в непосредственной близости от зоопарка, Хамбер-парка и прилегающих полей, где достаточно корма и много прудов», — написали на страницу зоопарка.
Зоологи попросили «ни при каких обстоятельствах» не пытаться самостоятельно поймать капибару. Хотя эти животные обычно ведут себя дружелюбно, они могут стать непредсказуемыми, если испугаются.
«Корица прекрасно ладит со своими хозяевами, и вполне вероятно, что ее можно вернуть в привычную среду обитания без физического вмешательства», — добавили сотрудники зоопарка.