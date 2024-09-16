В Великобритании пара решила проехать более 400 километров на велосипеде нагишом

В Велиобритании 36-детний финансист Нил Кокс и его 25-летняя подруга Джей Антик решили проехать из города Глостера до мыса Лендс-Энд в Корнуолле нагишом на велосипеде-тандеме. Об этом написал Daily Star.

Пара нудистов отправились в путешествие 7 сентября. По пути Нил и Джей наслаждались красотой природы юго-запада Англии, заехали в Бристоль и Гластонбери.

Несколько ночей велосипедисты провели в кемпингах. В остальное время они останавливались в отелях и гостевых домах. Приятели посещали магазины и бары по дороге — и тоже совершенно без одежды.

По словам нудистов, люди реагировали на них «исключительно положительно». В соцсетях пара все же столкнулась с негативными отзывами, но их, как утверждает Нил, было меньше, чем позитивных.