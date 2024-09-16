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В Великобритании пара решила проехать более 400 километров на велосипеде нагишом

Сегодня в 00:01
Фото: Adolfo Félix/Unsplash

В Велиобритании 36-детний финансист Нил Кокс и его 25-летняя подруга Джей Антик решили проехать из города Глостера до мыса Лендс-Энд в Корнуолле нагишом на велосипеде-тандеме. Об этом написал Daily Star.

Пара нудистов отправились в путешествие 7 сентября. По пути Нил и Джей наслаждались красотой природы юго-запада Англии, заехали в Бристоль и Гластонбери.

Несколько ночей велосипедисты провели в кемпингах. В остальное время они останавливались в отелях и гостевых домах. Приятели посещали магазины и бары по дороге — и тоже совершенно без одежды.

По словам нудистов, люди реагировали на них «исключительно положительно». В соцсетях пара все же столкнулась с негативными отзывами, но их, как утверждает Нил, было меньше, чем позитивных.

Часть пути Кокс и Антик преодолели в одежде. После Гластонбери путешественики оделись, поскольку погода испортилась. «Мы оделись, но только потому, что было ветрено и лил дождь», — подчеркнул Нил.

Интересно, что Кокс и Антик не являются парой в жизни. Они — лишь партнеры по путешествию. Нил отметил, что уже десять лет состоит в отношениях с другой девушкой.

«Она не против того, чтобы я отправлялся в поездки с другими женщинами, потому что знает, что это нормально и ничего страшного не происходит», — пояснил велосипедист.

Он добавил, что чувствует себя без одежды «счастливее и менее напряженным». По мнению Нила, нудизм помогает людям стать увереннее в себе. Кроме того, он меняет восприятие обнаженного тела другими людьми.

«Я где‑то слышал, что якобы более частое наблюдение за несексуальной наготой может оказать хорошее влияние на самооценку других людей», — сказал мужчина.

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