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Жан-Клод Ван Дамм подвергается нападению в трейлере «Прикончи их всех 2»

Вчера в 23:09
Кадр: Sony Pictures Entertainment/YouTube

На ютуб-канале Sony Pictues Entertainment опубликовали трейлер фильма «Прикончи их всех 2» — сиквела боевика 2017 года с Жаном-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Продолжение ленты выйдет на экраны 24 сентября. Ван Дамм вновь исполнил роль шпиона в отставе Филиппа. Актер таже выступил исполнительным продюсером сиквела.

Действие картины разворачивается через семь лет после событий первого фильма. Филипп и его дочь Ванесса живут в Италии, когда мстительный брат их жертвы по имени Влад обнаруживает их.

Героям приходится пуститься в бега. Отец и дочь по пути объединятся, чтобы спасти деревню, которую Филипп когда‑то называл своим домом.

Режиссером боевика стал Валерий Милев, известный по фильмам «Поворот не туда 6» и «Пули справедливости». Продюсерами стали Ричард Салваторе, Рафаэль Приморак, Даниэль Малони, Андреа Иерволино и Моника Бакарди.

Сценарий написал Джеймс Эгнью. В актерский состав проекта вошли Жаклин Фернандес («Атаа», «Бунтарь 2»), Питер Стормаре («1923», «Дневная смена») и Мария Кончита Алонсо («Бабник», «Отчаянные домохозяйки»).

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