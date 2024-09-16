Гэри Олдман признался, что мог бы сыграть Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Британский актер Гэри Олдман, известный по роли Сириуса Блэка в кинофраншизе «Гарри Поттер», мог бы сыграть в новой экранизации знаменитой серии Джоан Роулинг. Об этом сообщил IndieWire.

Олдман признался, что согласился бы на роль Дамблдора. «Я могу поставить деньги на то, что они соберут полностью новый актерский состав», — добавил артист.

Он таже отметил, что никто не предлагал ему вернуться к роли Сириуса. Олдман подчеркнул, что все еще очень заинтересован в этом персонаже.