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Гэри Олдман признался, что мог бы сыграть Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Вчера в 22:08
Фото: Gilbert Flores / Getty Images

Британский актер Гэри Олдман, известный по роли Сириуса Блэка в кинофраншизе «Гарри Поттер», мог бы сыграть в новой экранизации знаменитой серии Джоан Роулинг. Об этом сообщил IndieWire.

Олдман признался, что согласился бы на роль Дамблдора. «Я могу поставить деньги на то, что они соберут полностью новый актерский состав», — добавил артист.

Он таже отметил, что никто не предлагал ему вернуться к роли Сириуса. Олдман подчеркнул, что все еще очень заинтересован в этом персонаже.

«Я люблю Сириуса. Его было недостаточно [в оригинальных фильмах]. Он появился, а затем исчез за занавесом», — сказал актер.

Ранее Олдман назвал свою игру в фильмах о Гарри Поттере посредственной. Он подчеркнул, что сыграл бы Сириуса иначе, если бы мог прочитать все книги серии заранее.

Также Олдман признавался, что франшизы спасли его карьеру и жизнь, он стал отцом-одиночкой сыновей Альфи, Гулливера и Чарли после развода со своей третьей женой.

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