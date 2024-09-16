Госдума откажется от запрета на усыновление детей людьми из недружественных стран

Госдума не будет рассматривать законопроект о запрете гражданам недружественных стран усыновлять и брать под опеку детей из России. Об этом сообщили «Ведомости».
Отказаться от инициативы предложил комитет по защите семьи. Законопроект внесли в Госдуму 1 августа 2022 года, но так и не приняли даже в первом чтении. Авторами документа были депутаты оппозиционных фракций.
Они предлагали расширить перечень лиц, которые не могут быть усыновителями. В данный момент в этот список входят люди, лишенные родительских прав, судимые граждане и недееспособные.
В 2012 году усыновлять российских детей запретили гражданам США. Если бы новый законопроект поддержали, возможности для усыновления детей лишились бы жители более 40 государств, в том числе стран ЕС, Кореи, Японии, Новой Зеландии и Швейцарии.