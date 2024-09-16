Музыка в горах, велогонка и хайкинг: фестиваль New Star Weekend раскрыл программу этого года

Вчера / 16:01
«Эмили в Париже» продлили на пятый сезон
Вчера / 22:57
Amazon с начала нового года упразднит удаленку
Вчера / 22:08
Гэри Олдман признался, что мог бы сыграть Дамблдора в сериале о Гарри Поттере
Вчера / 21:54
Tyler, The Creator присоединился к Тимоти Шаламе на съемках «Marty Supreme» от Джоша Сафди
Вчера / 20:55
Дом приемного отца Дани Милохина подожгли и оставили записку с пожеланиями отправиться «в ад»
Вчера / 20:32
Госдума откажется от запрета на усыновление детей людьми из недружественных стран
Вчера / 19:45
«Врачи без границ» прекратили работу в РФ
Вчера / 19:21
В Москве в торговом центре «Афимолл» упал лифт. Пострадали три человека
Вчера / 18:55
Илон Маск удалил пост с размышлениями об убийстве Камалы Харрис после негативной реакции
Вчера / 18:39
Канатоходец впервые пересек Босфор и попал из Азии в Европу
Вчера / 18:16
Пара втайне готовила предложение друг другу и сделала его в один день
Вчера / 17:33
«Яндекс Музыка» добавила персональные рекомендации концертов и покупку билетов в приложении
Вчера / 17:22
М.Найт Шьямалан начал работу над своим 17-м фильмом
Вчера / 16:55
В Кыргызстане избили и изнасиловали девятилетнюю девочку
Вчера / 16:55
Мэру Усть-Илимска на инаугурации вручили кнут и пряник как символы власти
Вчера / 15:51
Кэти Бейтс заявила, что никогда не уйдет на пенсию
Вчера / 15:21
Путин в третий раз с начала военной операции увеличил штатную численность армии
Вчера / 14:57
Канье Уэст выступил в Китае
Вчера / 14:37
Стивен Содерберг пишет книгу о создании «Челюстей»
Вчера / 14:34
Японец проехал все 285 станций токийского метро менее чем за 14 часов и установил рекорд
Вчера / 14:33
В ночном клубе Кельна прогремел взрыв
Вчера / 13:01
РБК: большинству россиян для счастья нужно получать не менее 250 тыс. рублей в месяц
Вчера / 12:50
Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии
Вчера / 12:31
В центре Москвы спасли норку
Вчера / 11:36
На звезду сериала «Король и Шут» завели два уголовных дела из‑за наркотиков
Вчера / 11:10
Умерла самая старая кошка в мире. Ей было 33 года
Вчера / 11:06
Умер Тито Джексон — брат Майкла Джексона и участник The Jackson 5
Вчера / 10:24
ФБР расследует новую попытку покушения на Дональда Трампа
Вчера / 10:07
В челябинской школе ученик напал с молотком на учащихся и педагогов. Есть пострадавшие
Вчера / 09:04
«Сегун», «Медведь» и «Олененок»: победители «Эмми-2024»
15 сентября / 19:57
Американец всю жизнь копил деньги, чтобы на пенсии жить беззаботно. Но умер и не успел отдохнуть
15 сентября / 18:57
«Где наши деньги?» признали лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров
15 сентября / 17:48
Трамп признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Недавно певица поддержала его соперницу Харрис
15 сентября / 16:52
Цены на аренду квартир выросли на 6–7%
15 сентября / 16:33
В Ленобласти группа мужчин с бензопилами напала на «Магнит»

Музыка в горах, велогонка и хайкинг: фестиваль New Star Weekend раскрыл программу этого года

Вчера в 22:41

С 19 по 22 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет крупнейший в РФ аутдор-фестиваль New Star Weekend. Одним из главных событий на нем станет этап Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл, рассказали «Афише Daily» организаторы.

В этом году на New Star Weekend выступят более 75 музыкантов — Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, Tesla Boy, Biicla и не только. Одной из главных фишек музыкальной программы фестиваля станет эксклюзивный сет Izhevski для подписчиков «Яндекс Плюса», а приглашенным гостем станет южноафриканский артист Atmos Blaq. Само выступление пройдет в новой локации — на вершине «Каменный столб».

Оформлением главной студии займется художница Саша Фролова вместе со студией Sila Sveta, а искейп-сценой на вертолетной площадке — Setup Design. Свои сцены представят «Яндекс Плюс» и «Яндекс Браузер», а также «билайн».

1/3

Tesla Boy

2/3

FeniXXX

3/3

Zoloto

Команда New Star Weekend совместно с «Яндекс Едой» готовит для гостей традиционный фудкорт и зоны отдыха. Отдельное пространство создаст «Яндекс Браузер»: со своим корнером, коворкингом, фудкортом и сценой Surf Coffee Propaganda Machine. Перемещаться между главной сценой и вайб-сценой можно будет по арт-тропе от «Яндекс Go».

В пространстве соцсети «Сетка» от HH.Ru обустроят зону с коворкингом для работы днем, а также проведут опен-токи со спортсменами, лидерами индустрии и экспертами. Вечерами там устроят акустические концерты и кинопоказы, а также проведут неигру «Эра».

Посетители феста смогут отправиться на фото-хайкинг от бренда смартфонов Infinix с экспертами по мобильной фотографии. Маршрут пройдет через олимпийские спуски, горное озеро и Экстрим-парк.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

В этом сезоне New Star Weekend впервые получил статус официального этапа Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл. учшие атлеты страны будут бороться за победу в общем зачете, а также в дополнительной номинации Best Trick в формате джем-сессии.

Параллельно развернутся соревнования по скетбордингу. Три дня двадцать топовых спортсменов будут бороться за призы, а победителя в финальном раунде выберут зрительским голосованием.

Гостей фестиваля также ждет совместный пеший подъем в гору до точки, превышающей 1 600 метров над уровнем моря. Кульминацией прогулки станет концерт ZOLOTO, а начнется все с разминки от ди-джея FeniXXX.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами