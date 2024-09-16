Музыка в горах, велогонка и хайкинг: фестиваль New Star Weekend раскрыл программу этого года

С 19 по 22 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет крупнейший в РФ аутдор-фестиваль New Star Weekend. Одним из главных событий на нем станет этап Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл, рассказали «Афише Daily» организаторы.

В этом году на New Star Weekend выступят более 75 музыкантов — Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, Tesla Boy, Biicla и не только. Одной из главных фишек музыкальной программы фестиваля станет эксклюзивный сет Izhevski для подписчиков «Яндекс Плюса», а приглашенным гостем станет южноафриканский артист Atmos Blaq. Само выступление пройдет в новой локации — на вершине «Каменный столб».