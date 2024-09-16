Музыка в горах, велогонка и хайкинг: фестиваль New Star Weekend раскрыл программу этого года

С 19 по 22 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет крупнейший в РФ аутдор-фестиваль New Star Weekend. Одним из главных событий на нем станет этап Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл, рассказали «Афише Daily» организаторы.
В этом году на New Star Weekend выступят более 75 музыкантов — Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, Tesla Boy, Biicla и не только. Одной из главных фишек музыкальной программы фестиваля станет эксклюзивный сет Izhevski для подписчиков «Яндекс Плюса», а приглашенным гостем станет южноафриканский артист Atmos Blaq. Само выступление пройдет в новой локации — на вершине «Каменный столб».
Оформлением главной студии займется художница Саша Фролова вместе со студией Sila Sveta, а искейп-сценой на вертолетной площадке — Setup Design. Свои сцены представят «Яндекс Плюс» и «Яндекс Браузер», а также «билайн».
Tesla Boy
FeniXXX
Zoloto
Команда New Star Weekend совместно с «Яндекс Едой» готовит для гостей традиционный фудкорт и зоны отдыха. Отдельное пространство создаст «Яндекс Браузер»: со своим корнером, коворкингом, фудкортом и сценой Surf Coffee Propaganda Machine. Перемещаться между главной сценой и вайб-сценой можно будет по арт-тропе от «Яндекс Go».
В пространстве соцсети «Сетка» от HH.Ru обустроят зону с коворкингом для работы днем, а также проведут опен-токи со спортсменами, лидерами индустрии и экспертами. Вечерами там устроят акустические концерты и кинопоказы, а также проведут неигру «Эра».
Посетители феста смогут отправиться на фото-хайкинг от бренда смартфонов Infinix с экспертами по мобильной фотографии. Маршрут пройдет через олимпийские спуски, горное озеро и Экстрим-парк.
В этом сезоне New Star Weekend впервые получил статус официального этапа Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл. учшие атлеты страны будут бороться за победу в общем зачете, а также в дополнительной номинации Best Trick в формате джем-сессии.
Параллельно развернутся соревнования по скетбордингу. Три дня двадцать топовых спортсменов будут бороться за призы, а победителя в финальном раунде выберут зрительским голосованием.
Гостей фестиваля также ждет совместный пеший подъем в гору до точки, превышающей 1 600 метров над уровнем моря. Кульминацией прогулки станет концерт ZOLOTO, а начнется все с разминки от ди-джея FeniXXX.