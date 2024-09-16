Tyler, The Creator присоединился к Тимоти Шаламе на съемках «Marty Supreme» от Джоша Сафди

Tyler, The Creator принимает участие в съемках фильма «Marty Supreme» режиссера Джоша Сафди, в котором главную роль сыграет Тимоти Шаламе. Для исполнителя это дебютное появление в кино, передает Daedline.
Ранее Тайлер Оконма (настоящее имя рэпера) был соавтором и снимался в сериале «Loiter Squad» на Adult Swim, а также был соавтором анимационного шоу «The Jellies!» и документального сериала «Nuts + Bolts». Какую роль исполнитель сыграет в предстоящей картине, неизвестно.
Подробности сюжета «Marty Supreme» держатся в секрете, однако известно, что картина будет вдохновлена профессиональным игроком в настольный теннис Марти Рейсманом. Спортсмен начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур пинг-понга, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.
Известно, что главную роль сыграет Тимоти Шаламе. К нему присоединилась Гвинет Пэлтроу, которая давно не снималась для больших экранов.
Сценарий написали Рональд Бронстейн и Сафди. Продюсировать ленту будут Элай Буш и Энтони Катагас. В июле студия A24, работающая над картиной, опубликовала изображение мяча для настольного тенниса с надписью «Скоро на экранах».
«Marty Supreme» станет первым сольным фильмом Джоша Сафди, снявшего «Хорошее время» и «Неограненные алмазы» вместе со своим братом Бенни. В январе 2024-го дуэт объявил о прекращении сотрудничества. Братья опровергли слухи об их ссоре, заявив, что между ними сохраняются дружеские отношения.