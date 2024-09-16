Tyler, The Creator присоединился к Тимоти Шаламе на съемках «Marty Supreme» от Джоша Сафди

Ранее Тайлер Оконма (настоящее имя рэпера) был соавтором и снимался в сериале «Loiter Squad» на Adult Swim, а также был соавтором анимационного шоу «The Jellies!» и документального сериала «Nuts + Bolts». Какую роль исполнитель сыграет в предстоящей картине, неизвестно.

Подробности сюжета «Marty Supreme» держатся в секрете, однако известно, что картина будет вдохновлена профессиональным игроком в настольный теннис Марти Рейсманом. Спортсмен начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур пинг-понга, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.