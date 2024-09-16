Дом приемного отца Дани Милохина подожгли и оставили записку с пожеланиями отправиться «в ад»

В дом приемного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева кинули коктейль Молотова в Анапе. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября, сообщает Shot.
По словам Тюленева, поздно ночью в его дворе раздался мощный хлопок и загорелись стройматериалы. Пожарные оперативно приехали на место и сумели ликвидировать возгорание. Утром во двор семейства бросили записку: «Милохин — на СВО, семейка — в ад».
Приемный отец блогера заявил телеграм-каналу, что перевел детей на домашнее обучение, по ночам семья не может спать и ведет дежурство. В ближайшее время они планируют продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город — возможно, в Москву.
В сентябре 2023 года Тюленев пожаловался на давление городских властей на него и семью, которое началось после краткосрочного визита Милохина в РФ. Так, к нему домой приезжала полиция, чтобы выдать его пасынку повестку в военкомат, а затем власти Анапы подали на него в суд из‑за неправильного расположения его дома 1940-х годов постройки. Мужчина подозревал, что против него развернута «заказная травля», и ни один юрист ему не помогал.