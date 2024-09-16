«Врачи без границ» прекратили работу в РФ

Сегодня / 16:01
«Эмили в Париже» продлили на пятый сезон
Сегодня / 19:21
В Москве в торговом центре «Афимолл» упал лифт. Пострадали три человека
Сегодня / 18:55
Илон Маск удалил пост с размышлениями об убийстве Камалы Харрис после негативной реакции
Сегодня / 18:39
Канатоходец впервые пересек Босфор и попал из Азии в Европу
Сегодня / 18:16
Пара втайне готовила предложение друг другу и сделала его в один день
Сегодня / 17:33
«Яндекс Музыка» добавила персональные рекомендации концертов и покупку билетов в приложении
Сегодня / 17:22
М.Найт Шьямалан начал работу над своим 17-м фильмом
Сегодня / 16:55
В Кыргызстане избили и изнасиловали девятилетнюю девочку
Сегодня / 16:55
Мэру Усть-Илимска на инаугурации вручили кнут и пряник как символы власти
Сегодня / 15:51
Кэти Бейтс заявила, что никогда не уйдет на пенсию
Сегодня / 15:21
Путин в третий раз с начала военной операции увеличил штатную численность армии
Сегодня / 14:57
Канье Уэст выступил в Китае
Сегодня / 14:37
Стивен Содерберг пишет книгу о создании «Челюстей»
Сегодня / 14:34
Японец проехал все 285 станций токийского метро менее чем за 14 часов и установил рекорд
Сегодня / 14:33
В ночном клубе Кельна прогремел взрыв
Сегодня / 13:01
РБК: большинству россиян для счастья нужно получать не менее 250 тыс. рублей в месяц
Сегодня / 12:50
Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии
Сегодня / 12:31
В центре Москвы спасли норку
Сегодня / 11:36
На звезду сериала «Король и Шут» завели два уголовных дела из‑за наркотиков
Сегодня / 11:10
Умерла самая старая кошка в мире. Ей было 33 года
Сегодня / 11:06
Умер Тито Джексон — брат Майкла Джексона и участник The Jackson 5
Сегодня / 10:24
ФБР расследует новую попытку покушения на Дональда Трампа
Сегодня / 10:07
В челябинской школе ученик напал с молотком на учащихся и педагогов. Есть пострадавшие
Сегодня / 09:04
«Сегун», «Медведь» и «Олененок»: победители «Эмми-2024»
Вчера / 19:57
Американец всю жизнь копил деньги, чтобы на пенсии жить беззаботно. Но умер и не успел отдохнуть
Вчера / 18:57
«Где наши деньги?» признали лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров
Вчера / 17:48
Трамп признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Недавно певица поддержала его соперницу Харрис
Вчера / 16:52
Цены на аренду квартир выросли на 6–7%
Вчера / 16:33
В Ленобласти группа мужчин с бензопилами напала на «Магнит»
Вчера / 16:06
«Дифференциация деградации»: в РКН признали работу над замедлением YouTube
Вчера / 15:55
«Я выгляжу как горилла, это мне мешает»: Дейв Баутиста рассказал, зачем решился на потерю веса
Вчера / 14:56
Россияне стали чаще оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты
Обновлено вчера в 14:55
Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали по подозрению в перевозке наркотиков
Вчера / 13:54
В Зимбабве застрелят 200 слонов из‑за засухи
Вчера / 13:15
Житель Подмосковья вместо игровой приставки от Ozon получил бутылку воды

«Врачи без границ» прекратили работу в РФ

Сегодня в 19:45
Фото: Raffaele/Flickr

Международная некоммерческая организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении работы в РФ спустя 32 года после начала. Сотрудники получили письмо от Минюста об исключении их офиса из реестра иностранных неправительственных организаций, говорится на сайте MSF.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить деятельность в России. Работа нашей организации построена на принципах независимости, беспристрастности, нейтралитета и на медицинской этике. Мы оказываем помощь, исходя из потребностей», — заявили представители «Врачей без границ».

Организация оказывала помощь бездомным, осуществляла программы лечения и профилактики туберкулеза, профилактики ВИЧ и СПИД и не только. Ответственный за программы в РФ операционный менеджер MSF Норман Ситали сказал, что организация «хотела бы продолжить работу, если это возможно».

После начала боевых действий на территории Украины «Врачи без границ» работали с местными неправительственными организациями в Белгородской и Ростовской областях. В рамках этих программ гуманитарную помощь получили более 52 тыс. беженцев, свыше 15,4 тыс. человек получили бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку, оказывать помощь также планировалось беженцам из Курской области, отметили в организации.

Минюст РФ, согласно его документам, исключает из реестра иностранных неправительственных организаций, если ее российский офис не предоставил необходимую отчетность или «если деятельность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в порядке отчетности сведениям».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами