«Врачи без границ» прекратили работу в РФ

Международная некоммерческая организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении работы в РФ спустя 32 года после начала. Сотрудники получили письмо от Минюста об исключении их офиса из реестра иностранных неправительственных организаций, говорится на сайте MSF.
«С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить деятельность в России. Работа нашей организации построена на принципах независимости, беспристрастности, нейтралитета и на медицинской этике. Мы оказываем помощь, исходя из потребностей», — заявили представители «Врачей без границ».
Организация оказывала помощь бездомным, осуществляла программы лечения и профилактики туберкулеза, профилактики ВИЧ и СПИД и не только. Ответственный за программы в РФ операционный менеджер MSF Норман Ситали сказал, что организация «хотела бы продолжить работу, если это возможно».
После начала боевых действий на территории Украины «Врачи без границ» работали с местными неправительственными организациями в Белгородской и Ростовской областях. В рамках этих программ гуманитарную помощь получили более 52 тыс. беженцев, свыше 15,4 тыс. человек получили бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку, оказывать помощь также планировалось беженцам из Курской области, отметили в организации.
Минюст РФ, согласно его документам, исключает из реестра иностранных неправительственных организаций, если ее российский офис не предоставил необходимую отчетность или «если деятельность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в порядке отчетности сведениям».