«Врачи без границ» прекратили работу в РФ

Международная некоммерческая организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении работы в РФ спустя 32 года после начала. Сотрудники получили письмо от Минюста об исключении их офиса из реестра иностранных неправительственных организаций, говорится на сайте MSF.