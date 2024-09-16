Илон Маск удалил пост с размышлениями об убийстве Камалы Харрис после негативной реакции

Илон Маск, выступающий сторонником Дональда Трампа на президентских выборах в США, удалил пост о вымышленном убийстве Камалы Харрис после негативной реакции. После этого он написал, что это была шутка, которая была «смешной в контексте».

После очередного покушения на Трампа Маск написал в собственной соцсети X, что «никто даже не пытается убить» вице-президентку США Харрис или президента Джо Байдена, добавив эмодзи с задумчивым лицом. Это был его ответ на вопрос одного из пользователей: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?»

Маска раскритиковали за это высказывание. Бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер написал, что бизнесмен «сошел с ума» и нуждается во вразумлении. Политик напомнил, что Маск является подрядчиком Минобороны США и правительства и власти «должны относиться к нему так же, как ко всем остальным. Богатство не ставит вас выше закона».

После удаления поста Маск поделился, что одна и та же шутка в реальности и в соцсетях может вызвать разные реакции. «Оказывается, шутки намного менее смешные, если люди не знают контекста и видят их в текстовом виде», — добавил он.