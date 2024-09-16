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Канатоходец впервые пересек Босфор и попал из Азии в Европу

Сегодня в 18:39
Фото: Anadolu/Getty Images

Канатоходец Яан Роосе из Эстонии первым в истории пересек по канату Босфорский пролив и таким образом попал из Азии в Европу. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

32-летний спортсмен преодолел дистанцию в 1074 метра за 47 минут. Канат, по которому шел Роосе, располагался на высоте 165 метров между опорами Босфорского моста.

«Историческая и культурная значимость Босфора формировалась тысячелетиями. Он вбирает в себя еще и невероятную природную красоту и объединяет два континента. А переменчивые погодные условия и сильные морские течения делают это место уникальным для слэклайна. Я очень счастлив войти в историю», — сказал Яан.

Яан Роосе известен как трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождению по стропе — тросу, изначально предназначенному для подъема грузов). Он также прославился как единственный человек в мире, сделавший двойное сальто назад на канате.

Ранее Роосе уже пересекал Мессинский пролив между островом Сицилия и материковой частью Италии. На прохождение дистанции в 3,6 км спортсмену потребовалось три часа.

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