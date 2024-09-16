Пара втайне готовила предложение друг другу и сделала его в один день

36-летняя Рейчел Хундертмарк и 41-летний Рашад Полк, не сговариваясь, готовили друг другу предложение руки и сердца — и встали на колено в один момент. Об этом пишет New York Post.

Синхронное предложение Рейчел и Рашад сделали друг другу на концерте Modest Mouse. Момент был выбран неслучайно: в 2021 году на выступлении этой группы они впервые поцеловались и с тех пор были вместе.

В итоге оба решили сделать предложение на концерте Modest Mouse три года спустя. На выступление они приехали вместе с друзьями, родственниками и 16-летней дочерью Рейчел Жасмин. Она единственная знала о планах обоих, но сохранила их в секрете.

Первой на колено опустилась Рейчел. Как только это увидел Рашад, он сделал то же самое. Эту трогательную сцену сняла на камеру Жасмин.

«Раньше я никогда не хотела выходить замуж, потому что считала это слишком традиционным, но теперь решила, что хочу выйти замуж за Рашада», — поделилась Рейчел. Она хотела, чтобы предложение было менее традиционным, поэтому решила сделать его сама.

«Я знала, что хочу этого, но не ожидала, что он тоже сделает мне предложение. Мы были настолько потрясены случившимся, что никто из нас даже не подумал сказать „да“», — отметила невеста.