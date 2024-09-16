В Кыргызстане избили и изнасиловали девятилетнюю девочку

В Кыргызстане двое мужчин избили и изнасиловали девятилетнюю девочку, сообщается на сайте МВД республики. В этом году в стране произошло несколько громких случаев изнасилования девочек.
9 августа в милицию обратилась жительница села Барскоон, которая сообщила о том, что двое неизвестных около полудня избили и изнасиловали ее дочь. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Двоих подозреваемых с инициалами Э.Э. и О.А. уже задержали, это односельчане в возрасте 19 и 25 лет.
Джети-Огузский районный суд отправил подозреваемых в СИЗО на два месяца. В данный момент ведется следствие, проводятся судебно-медицинские экспертизы.
В МВД Кыргызстана пообещали, что «подобные факты не останутся без внимания и виновные лица понесут строгое наказание в соответствии с законом», и взяли дело под свой контроль.
В марте омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева сообщала, что в селе Сокулук на протяжении почти года девять мужчин насиловали 13-летнюю девочку. По ее словам, милиция не принимала никаких мер, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также указывалось, что насильников могло быть и десять.