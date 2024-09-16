В Кыргызстане избили и изнасиловали девятилетнюю девочку

В Кыргызстане двое мужчин избили и изнасиловали девятилетнюю девочку, сообщается на сайте МВД республики. В этом году в стране произошло несколько громких случаев изнасилования девочек.

9 августа в милицию обратилась жительница села Барскоон, которая сообщила о том, что двое неизвестных около полудня избили и изнасиловали ее дочь. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Двоих подозреваемых с инициалами Э.Э. и О.А. уже задержали, это односельчане в возрасте 19 и 25 лет.