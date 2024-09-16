М.Найт Шьямалан начал работу над своим 17-м фильмом

Режиссер поблагодарил зрителей своего последнего триллера «Ловушка», а также опубликовал фотографию ярко-красного блокнота, с которым он работает над предстоящим 17-м полнометражным фильмом.

«Для каждого фильма я выбираю блокнот, который мне нравится, и записываю в него заметки, идеи для нового фильма. Когда он переполнен идеями, я перехожу к наброскам, а затем к сценарию.