М.Найт Шьямалан начал работу над своим 17-м фильмом

М.Найт Шьямалан приступил к работе над своим следующим фильмом.
Режиссер поблагодарил зрителей своего последнего триллера «Ловушка», а также опубликовал фотографию ярко-красного блокнота, с которым он работает над предстоящим 17-м полнометражным фильмом.
«Для каждого фильма я выбираю блокнот, который мне нравится, и записываю в него заметки, идеи для нового фильма. Когда он переполнен идеями, я перехожу к наброскам, а затем к сценарию.
Сейчас, когда „Ловушка“ перевалила за 80 млн в кинотеатрах, я так благодарен и начинаю новый фильм, вдохновленный всей той поддержкой, которую вы оказывали мне на протяжении многих лет», — сказал Шьямалан.
«Ловушка» рассказывает о серийном убийце Мяснике и по совместительству отце девочки-подростка, который отправляется вместе с ней на концерт ее любимой поп-певицы Леди Рейвен. Однако оказывается, что ее выступление было устроено с целью поймать преступника.