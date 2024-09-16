Мэру Усть-Илимска на инаугурации вручили кнут и пряник как символы власти

Сам градоначальник сказал , что такие подарки можно рассматривать как «методы к руководству».

«Просто обычный нестандартный подарок. Это же методы к руководству: кого‑то кнутом воспитывать, кому‑то пряник дать, а кому‑то и про конституцию напомнить. То есть все должно быть в рамках конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом конституцию», — прокомментировал он RTVI.