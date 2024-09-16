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«Эмили в Париже» продлили на пятый сезон

Сегодня в 16:01
Фото: Netflix

Netflix продлил «Эмили в Париже» на пятый сезон. Об этом стриминг объявил в своих соцсетях.

«Мы в восторге от невероятного отклика на этот сезон „Эмили в Париже“ и с нетерпением ждем пятого сезона, чтобы продолжить приключения Эмили в Риме и Париже!» — отметил создатель сериала Даррен Стар.

В четвертом сезоне Эмили закрутила роман с итальянским наследником Марчелло, а затем переехала в итальянскую квартиру, чтобы открыть в Риме офис Agence Grateau.

По словам режиссера Стара, это не значит, что название сериала изменится. «Эмили будет присутствовать в Риме. Но это не значит, что ее не будет в Париже», — сказал Стар.

Четвертый сезон «Эмили в Париже» занял первое место в топ-10 Netflix после премьеры в августе и с тех пор оставался в списке четыре недели подряд. За первые четыре дня он набрал 19,9 млн просмотров.

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