«Эмили в Париже» продлили на пятый сезон

Netflix продлил «Эмили в Париже» на пятый сезон. Об этом стриминг объявил в своих соцсетях.

«Мы в восторге от невероятного отклика на этот сезон „Эмили в Париже“ и с нетерпением ждем пятого сезона, чтобы продолжить приключения Эмили в Риме и Париже!» — отметил создатель сериала Даррен Стар.

В четвертом сезоне Эмили закрутила роман с итальянским наследником Марчелло, а затем переехала в итальянскую квартиру, чтобы открыть в Риме офис Agence Grateau.

По словам режиссера Стара, это не значит, что название сериала изменится. «Эмили будет присутствовать в Риме. Но это не значит, что ее не будет в Париже», — сказал Стар.