Путин в третий раз с начала военной операции увеличил штатную численность армии

Штатная численность Вооруженных сил России увеличивается на 180 тыс. человек — до 2 389 130, включая 1,5 млн военнослужащих. Указ об этом подписал Владимир Путин, он вступает в силу с 1 декабря.

Это уже третье повышение кадровой численности армии с начала военной операции на территории Украины. В августе 2022 года ее увеличили на 137 тыс. человек (с 1 902 758 до 2 039 758), в декабре 2023-го — еще на 169 тыс. (до 2 209 130).