Путин в третий раз с начала военной операции увеличил штатную численность армии

Штатная численность Вооруженных сил России увеличивается на 180 тыс. человек — до 2 389 130, включая 1,5 млн военнослужащих. Указ об этом подписал Владимир Путин, он вступает в силу с 1 декабря.
Кроме кадровых военных в ВС РФ числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники.
Это уже третье повышение кадровой численности армии с начала военной операции на территории Украины. В августе 2022 года ее увеличили на 137 тыс. человек (с 1 902 758 до 2 039 758), в декабре 2023-го — еще на 169 тыс. (до 2 209 130).
В прошлый раз в Минобороны обосновали увеличение армии ростом угроз, связанных с проведением военной операции в Украине, и расширением НАТО. Там заявили, что Североатлантический альянс наращивает потенциал тактических ядерных сил и до конца 2025 года собирается заменить на новые 200 устаревших ядерных авиабомб в Европе и Турции.
В СССР на конец 1991 года количество военнослужащих составляло 3,7–3,8 млн человек. В 1992 году президент Борис Ельцин подписал указ, который сокращал численность армии. К 1996 году количество военнослужащих уменьшилось до 1,7 млн.