«Яндекс Музыка» добавила персональные рекомендации концертов и покупку билетов в приложении

«Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и покупку билетов на них из приложения. Стриминг подскажет пользователю, какое музыкальное событие запланировано в городе и сообщит о начале продажи билетов.
Найти персональную подборку концертов можно в разделе «Для вас», она формируется на основе прослушиваний, лайков исполнителей, треков и альбомов. Там появился блок «Топ-10 концертов в твоем городе», который всегда обновляется и показывает самые популярные музыкальные события.
Интеграция функции покупки билетов позволит исполнителям увеличить их продажи. Руководительница «Яндекс Музыки» Александра Сагалович поделилась, что более 70% подписчиков «Плюса» хотя бы изредка посещают концерты.
На данный момент в «Яндекс Музыке» доступно более 5500 концертов в 170 городах РФ. Для покупки билета переходить на другой сайт не придется.