«Яндекс Музыка» добавила персональные рекомендации концертов и покупку билетов в приложении

Сегодня / 16:01
«Эмили в Париже» продлили на пятый сезон
Сегодня / 19:45
«Врачи без границ» прекратили работу в РФ
Сегодня / 19:21
В Москве в торговом центре «Афимолл» упал лифт. Пострадали три человека
Сегодня / 18:55
Илон Маск удалил пост с размышлениями об убийстве Камалы Харрис после негативной реакции
Сегодня / 18:39
Канатоходец впервые пересек Босфор и попал из Азии в Европу
Сегодня / 18:16
Пара втайне готовила предложение друг другу и сделала его в один день
Сегодня / 17:22
М.Найт Шьямалан начал работу над своим 17-м фильмом
Сегодня / 16:55
В Кыргызстане избили и изнасиловали девятилетнюю девочку
Сегодня / 16:55
Мэру Усть-Илимска на инаугурации вручили кнут и пряник как символы власти
Сегодня / 15:51
Кэти Бейтс заявила, что никогда не уйдет на пенсию
Сегодня / 15:21
Путин в третий раз с начала военной операции увеличил штатную численность армии
Сегодня / 14:57
Канье Уэст выступил в Китае
Сегодня / 14:37
Стивен Содерберг пишет книгу о создании «Челюстей»
Сегодня / 14:34
Японец проехал все 285 станций токийского метро менее чем за 14 часов и установил рекорд
Сегодня / 14:33
В ночном клубе Кельна прогремел взрыв
Сегодня / 13:01
РБК: большинству россиян для счастья нужно получать не менее 250 тыс. рублей в месяц
Сегодня / 12:50
Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии
Сегодня / 12:31
В центре Москвы спасли норку
Сегодня / 11:36
На звезду сериала «Король и Шут» завели два уголовных дела из‑за наркотиков
Сегодня / 11:10
Умерла самая старая кошка в мире. Ей было 33 года
Сегодня / 11:06
Умер Тито Джексон — брат Майкла Джексона и участник The Jackson 5
Сегодня / 10:24
ФБР расследует новую попытку покушения на Дональда Трампа
Сегодня / 10:07
В челябинской школе ученик напал с молотком на учащихся и педагогов. Есть пострадавшие
Сегодня / 09:04
«Сегун», «Медведь» и «Олененок»: победители «Эмми-2024»
Вчера / 19:57
Американец всю жизнь копил деньги, чтобы на пенсии жить беззаботно. Но умер и не успел отдохнуть
Вчера / 18:57
«Где наши деньги?» признали лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров
Вчера / 17:48
Трамп признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Недавно певица поддержала его соперницу Харрис
Вчера / 16:52
Цены на аренду квартир выросли на 6–7%
Вчера / 16:33
В Ленобласти группа мужчин с бензопилами напала на «Магнит»
Вчера / 16:06
«Дифференциация деградации»: в РКН признали работу над замедлением YouTube
Вчера / 15:55
«Я выгляжу как горилла, это мне мешает»: Дейв Баутиста рассказал, зачем решился на потерю веса
Вчера / 14:56
Россияне стали чаще оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты
Обновлено вчера в 14:55
Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали по подозрению в перевозке наркотиков
Вчера / 13:54
В Зимбабве застрелят 200 слонов из‑за засухи
Вчера / 13:15
Житель Подмосковья вместо игровой приставки от Ozon получил бутылку воды

«Яндекс Музыка» добавила персональные рекомендации концертов и покупку билетов в приложении

Сегодня в 17:33

«Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и покупку билетов на них из приложения. Стриминг подскажет пользователю, какое музыкальное событие запланировано в городе и сообщит о начале продажи билетов.

Найти персональную подборку концертов можно в разделе «Для вас», она формируется на основе прослушиваний, лайков исполнителей, треков и альбомов. Там появился блок «Топ-10 концертов в твоем городе», который всегда обновляется и показывает самые популярные музыкальные события.

Интеграция функции покупки билетов позволит исполнителям увеличить их продажи. Руководительница «Яндекс Музыки» Александра Сагалович поделилась, что более 70% подписчиков «Плюса» хотя бы изредка посещают концерты.

На данный момент в «Яндекс Музыке» доступно более 5500 концертов в 170 городах РФ. Для покупки билета переходить на другой сайт не придется.

Подробности по теме
Мерч в виде дихлофоса, донаты и секретные каналы: 5 необычных способов поддержать артистов
Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами