Кэти Бейтс заявила, что никогда не уйдет на пенсию

Кэти Бейтс заявила Deadline на красной дорожке «Эмми», что никогда не уйдет на пенсию, несмотря на то что ранее она сказала The New York Times, что «Мэтлок» станет ее «последним танцем».

Отвечая на вопрос, она отметила, что думала о том, чтобы уйти на полупенсию, пока не получила сценарий Дженни Урман для «Мэтлока».

«Я прочитала ее и сказала: «О, да, детка, я должна это сделать. Это потрясающе. Это не просто эпизодический сериал, здесь есть всеобъемлющая тайна, которая проходит через все серии. Большой поворот в конце пилота», — добавила Бейтс.

Ранее в интервью The New York Times актриса заявила, что планировала завершить карьеру после того, как съемки в одном из фильмов, название которого она не называет, оставили у нее неприятные ощущения. Она отметила, что отдала роли все силы, а ее просто проигнорировали.

Бейтс начала свою карьеру на сцене в 1970-х годах, но популярность ей подарила роль Энни Уилкс в фильме Стивена Кинга «Мизери», за которую она получила «Оскар».