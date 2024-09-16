Японец проехал все 285 станций токийского метро менее чем за 14 часов и установил рекорд

Поклонник железных дорог Сёна Ногути из Японии установил мировой рекорд по самому быстрому времени проезда по всем станциям токийского метро. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Ногути проехал все 285 станций токийского метрополитена за 13 часов и 53 минуты. Он начал в 8.22 утра на самой южной станции «Ниси-Магомэ», а закончил в 22.18 на «Ниси-Такасимадайра». Почти все это время он стоял в поездах у двери, фотографируя остановки, которые поезд проезжает. Это нужно было в качестве доказательства рекорда.