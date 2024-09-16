Японец проехал все 285 станций токийского метро менее чем за 14 часов и установил рекорд

Поклонник железных дорог Сёна Ногути из Японии установил мировой рекорд по самому быстрому времени проезда по всем станциям токийского метро. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Ногути проехал все 285 станций токийского метрополитена за 13 часов и 53 минуты. Он начал в 8.22 утра на самой южной станции «Ниси-Магомэ», а закончил в 22.18 на «Ниси-Такасимадайра». Почти все это время он стоял в поездах у двери, фотографируя остановки, которые поезд проезжает. Это нужно было в качестве доказательства рекорда.
«Обычно я наслаждаюсь пейзажем во время поездки на поезде, но не в этот раз», поделился юноша. К его удаче, в этот день существенных задержек поездов не было. Ногути выразил восхищение «безупречными эксплуатационными качествами» системы токийского метро, которая соединяет столицу Японии с несколькими соседними префектурами.
Ногути — горячий поклонник железных дорог. Это увлечение у него с детства, когда его любимой игрушкой был поезд. По мере взросления интерес молодого человека усилился, и, куда бы ему ни приходилось отправиться, он выбирал поездку на поезде. Хотя больше всего ему нравятся именно поездки, он также увлекается фотографированием поездов и коллекционированием их моделей.
Одно из прошлых достижений Ногути — посещение всех железнодорожных станций региона Канто, куда входят семь префектур: Гунма, Тотиги, Ибараки, Канагава, Сайтама, Тиба и Токио.