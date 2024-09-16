В ночном клубе Кельна прогремел взрыв

В ночном клубе Vanity Club Cologne в центре немецкого города Кельн произошел взрыв. Об этом сообщил Bild.
Взрыв прогремел в понедельник, около 5.58 утра по местному времени. Издание сообщило об одном пострадавшем, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Reuters, в результате взрыва один из прохожих получил легкую травму.
Местная газета Express пишет, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, незадолго до взрыва к дверям клуба подошел мужчина в толстовке с капюшоном и поставил там сумку.
Полиция проводит расследование случившегося. В ведомстве отмечают, что у них нет оснований считать инцидент терактом.