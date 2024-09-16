РБК: большинству россиян для счастья нужно получать не менее 250 тыс. рублей в месяц

Среднестатистическому жителю России необходимо не менее 250 тыс. рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливым. Об этом рассказал РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Как отмечает издание, с марта 2024-го этот показатель вырос на 16% — тогда большинству россиян для комфортной жизни было нужно 215 тыс. рублей.
Самыми требовательными оказались респонденты из Москвы, где для счастья потребовалось 276 тыс. На второй строчке оказался Владивосток: его жители назвали сумму в 270 тыс. рублей. Также в первую пятерку вошли Ростов-на-Дону (257 тыс.), Тюмень (253 тыс.) и Красноярск (250 тыс.).
Петербург разделил с Казанью 11-е место списка. Жители этих городов заявили, что для счастья им нужно 240 тыс. Финалистами рейтинга оказались Киров (190 тыс. руб.), Рязань и Кемерово (по 210 тыс.), а также Ижевск (212 тыс.).
Кроме того, результаты опроса показали, что мужчины в среднем просят зарплаты на 15% выше, чем женщины. А запросы россиян до 24 лет оказались в полтора раза скромнее, чем у людей старше 45 лет.