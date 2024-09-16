В центре Москвы спасли норку

Сотрудники отряда «СпасРезерв» спасли в центре Москвы норку, забравшуюся на дерево. Об этом говорится в телеграм-канале поисково-спасательного отряда.
Черную норку заметил мальчик Коля, который шел по улице Марксисткой вместе с мамой. Они возвращались из музыкальной школы, когда мальчик увидел, что зверек беспокойно бегал под машинами.
Как рассказала мама Коли, они начали махать руками, чтобы водители случайно не наехали на животное. Двое прохожих парней пытались помочь им поймать норку, но она убежала и забралась на дерево. Тогда очевидцы обратились к спасателям.
Приехавшие сотрудники «СпасРезерва» обнаружили зверька сидящим на дереве на высоте 5–6 метров. Они сняли его петлей, как обычно поступают с котами. Норку передали специалистам Департамента природопользования.
Вероятно, у зверька есть хозяйка — местные жители говорили, что видели девушку, гулявшую с таким питомцем. Сейчас возможного владельца норки ищут.