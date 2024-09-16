Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии

Один из самых редких пингвинов в мире стал птицей года в Новой Зеландии Об этом сообщает The Guardian.
Желтоглазый пингвин (или хойхо) — самый крупный из новозеландских видов материковых пингвинов находящийся под угрозой исчезновения. Хойхо в переводе с языка маори означает «крикун».
Пингвина-победителя описывают как пугливого, пахнующего рыбой вида, который обитает в местных прибрежных лесах, кустарниках или густых зарослях льна.
По данным Департамента охраны природы, в мире осталось всего 4000-5000 особей, и их численность сокращается. За последние 15 лет число гнездящихся на материке птиц сократилось на 78%, в том числе на 18% только за последний год.
«Этот культовый пингвин исчезает с материковой части Аотеароа (Новая Зеландия) на наших глазах», — сказала Никола Токи, исполнительный директор экологической организации Forest & Bird.
По ее словам, пингвины «подвергаются ударам со всех сторон», включая болезни, нападения собак и сети, закрепленные на морском дне с помощью грузил. Собаки могут учуять рыбный запах пингвинов на огромном расстоянии.