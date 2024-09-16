На звезду сериала «Король и Шут» завели два уголовных дела из‑за наркотиков

На актера Евгения Ткачука, известного по сериалу «Король и Шут», завели два уголовных дела — о контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает источник 78.ru, а также «112» и «Mash на Мойке».
До суда актера освободили под подписку о невыезде. По данным «112», у него нашли пакетик с гашишем весом 4 грамма. В общей сложности ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ткачука задержали накануне в петербургском аэропорту Пулково перед вылетом в Тбилиси. При нем были обнаружены курительная трубка и сверток с веществом. Пояснить, что именно находится в пакетике, актер не смог.
Ткачук известен прежде всего как Шут из сериала-байопика о группе «Король и Шут». В роли он скрывал лицо за большим количеством грима. Еще прорывным для Ткачука стал персонаж Витьки Чеснока в драмеди «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Позже актер появился в третьем сезоне подросткового хита «Мир! Дружба! Жвачка!» в роли криминального авторитета Васи. Кроме того, Ткачук — учредитель частного драматического театра «ВелесО», где люди выступают наравне с лошадьми.